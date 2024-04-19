В МИД РФ указали место «формуле мира» Зеленского

«Формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского нельзя рассматривать, как фундамент для урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

По словам главы российского дипломатического ведомства, Москва разделяет позицию Китая по этому вопросу. Лавров напомнил, что представители КНР высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой и для России, и для Украины.

«Это значит, не с «формулы Зеленского» надо начинать, ее надо вообще в сторону», — отметил министр.

Лавров предложил вынести на обсуждение «те основы», на которых Россия готова договариваться. Он обратил внимание, что для переговоров по украинскому конфликту не подходит Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в «откровенно враждебную».

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.