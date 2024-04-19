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Политолог объяснил выгоду Польши от смещения Зеленского

Политолог Гуреев: Польша и западные лидеры стремятся к смещению Зеленского

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Global Look Press

Польша и западноевропейские лидеры стремятся к смещению президента Украины Владимира Зеленского, убежден политолог Данила Гуреев. По его мнению, во многом это связано с постоянными просьбами киевских властей о помощи. Так он в беседе с телеканалом «360» прокомментировал задержание польского гражданина, подозреваемого в покушении на украинского лидера.

Напомним, СБУ сообщила о задержании в Польше подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. В украинских спецслужбах его посчитали «российским агентом». Гуреев назвал это «шпиономанией», подчеркнув, что России такой сценарий невыгоден.

«Кто по-настоящему может стремиться к смещению Зеленского, так это западноевропейские лидеры, Польша и внутренняя элита самой Украины», — заявил Гуреев.

Действующие киевские власти, по мнению политолога, вредят сами себе и этим даже выгодны для России. При этом украинские союзники начинают воспринимать просьбы о военной помощи как проблему, добавил он.

«Если же мы посмотрим на эту ситуацию глазами поляков, европейцев, то Зеленский уже не такая компромиссная фигура. Сегодня он персонаж, который всем примелькался и ассоциируется с протянутой рукой <…>», — заявил эксперт.

Напомним, варшавский суд арестовал подозреваемого в подготовке покушения, ему грозит до восьми лет тюрьмы, подробности – в материале «Газеты.Ru»

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал подготовку покушения на Зеленского в Польше.

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