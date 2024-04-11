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В Германии увидели страх в глазах Зеленского

Немецкий журналист Ваймер: в глазах Зеленского виден страх из-за провала ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-главный редактор немецкой газеты Welt Вольфрам Ваймер заявил, что в глазах украинского лидера Владимира Зеленского виден страх из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, он видит, что страна полностью находится в обороне. Своим мнением Ваймер поделился в эфире немецкой программы Maishberger на канале Das Erste.

«В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Журналист также добавил, что Ваймер пояснил, что Киев не может не видеть ослабление поддержки ВСУ со стороны ЕС и США. По его словам, предстоящие президентские выборы в США вызывают настороженность на Украине, поскольку бывший президент Дональд Трамп настроен на переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал неадекватным заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления ВСУ.

Ранее Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину.

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