Во Франции начали пугать граждан «непомерной ценой» в случае прекращения поддержки Киева

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в случае победы России в конфликте на Украине цена для французов будет «непомерной», поэтому и дальше следует продолжать поддерживать Киев. Его слова приводит BFMTV.

«Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться», — считает Атталь.

По его словам, конфликт имеет свои издержки, но победа России над Украиной «будет иметь для французов непомерную цену».

Речь идет о продовольственной инфляции и иммиграции как потенциальных последствиях для граждан Франции, уточнил Атталь.

До этого газета Le Figaro со ссылкой на французского чиновника, который участвовал в переговорах с украинскими властями сообщала, что украинская сторона просит Париж помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление. В публикации отмечается, что украинские вооруженные силы заинтересованы в получении от Франции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T.

Ранее бывший вице-президент США оправдал выделение помощи Украине угрозой от Путина.