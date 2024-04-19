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Стало известно о том, что ЕС по-прежнему необходим российский СПГ

FT: ЕС по-прежнему нужен сжиженный газ РФ, чтобы избежать энергетического шока

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Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Европейский регулятор в области энергетики (Acer) предупредил власти Евросоюза о том, что странам ЕС необходимо импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) в целях «избежать энергетического шока». Об этом сообщает Financial Times.

«Регулятор энергетики ЕС предупредил, что блоку по-прежнему необходимо импортировать российский сжиженный природный газ, чтобы избежать энергетического шока», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, в отчете европейского регулятора говорится, что ЕС трудно найти баланс между энергетической безопасностью и «стремлением нанести удар» по финансам России путем сокращения закупок газа. Acer подчеркнул, что к усилиям по ограничению импорта российского СПГ в Европу «следует подходить с осторожностью».

Как пишет Financial Times, Россия в настоящее время является вторым по величине поставщиком СПГ в блоке после США, на ее долю пришлось 16% общего европейского импорта в прошлом году.

18 апреля сообщалось, что Евросоюз в марте закупил у других стран 14 млрд куб. м трубопроводного газа, что является максимальным объемом с декабря 2022 года.

Ранее стало известно, сколько немцы теряют в год из-за дорогой энергии.

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