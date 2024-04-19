На Украине запретили «Социал-патриотическую ассамблею славян»

На Украине запрещена партия «Социал-патриотическая ассамблея славян» (СПАС), которую власти считают пророссийской. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Решение о запрете партии принял Восьмой апелляционный административный суд Львова.

По данным СБУ, главе СПАСа Эдуарду Коваленко в сентябре 2022 года было заочно предъявлено обвинение по статье УК Украины «Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц». Политик находится в Херсонской области, выступает в поддержку российской военной операции на Украине. Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, вошла в состав РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете «пророссийских» партий в республике. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, в этот список вошли более 15 партий, в том числе «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее украинский депутат получил срок за «пророссийские» разговоры с родственниками.