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Вице-канцлер Германии провел ночь в бомбоубежище в Киеве

DPA: вице-канцлер ФРГ Хабек провел полтора часа в бомбоубежище отеля в Киеве

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Lisi Niesner/Reuters

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ из рядов «Зеленых» Роберт Хабек в ночь на 19 апреля провел несколько часов в бомбоубежище в Киеве, пишет агентство DPA.

Как следует из текста, защитное сооружение располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц в Киеве. Вице-канцлер вместе с немецкой делегацией провел в бомбоубежище порядка полутора часов, пока сигнал тревоги не был отменен.

После этого делегация из ФРГ вернулась в свои номера, отмечается в материале.

Накануне Роберт Хабек приехал в Киев. Вице-канцлер ФРГ намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским атаки на украинские инфраструктурные объекты.

До этого спикер болгарского парламента Росен Железняков рассказал, что провел три часа в бомбоубежище в Киеве вместе с другими членами делегации.

«Раздались сирены, и, конечно, согласно протоколу, мы все вместе спустились в бомбоубежище», — заявил Железняков.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве.

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