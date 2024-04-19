Посольство США в Израиле ограничило личные поездки госслужащих

Американское посольство в Израиле заявило, что ограничило личные поездки государственных служащих и членов их семей после информации об израильском ударе по Ирану. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на заявление посольства.

«Действуя из предосторожности, посольство Соединенных Штатов в Израиле заявило, что ограничивает личные поездки госслужащих и членов их семей после сообщений об ударе Израиля по Ирану», — говорится в публикации.

Уточняется, что ограничения касаются личных поездок за пределы Иерусалима, Тель-Авива и Беэр-Шевы. В посольстве отметили, что обстановка с безопасностью остается сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и «недавних событий».

19 апреля сообщалось, что израильские войска нанесли ракетный удар по объекту на территории Ирана, в результате чего произошли взрывы в районе аэропорта города Исфахан.

Нападение на объект в Иране случилось спустя несколько часов после того, как иранские власти в послании генсекретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

Ранее в США оценили удар Израиля по Ирану.