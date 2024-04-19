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Американское СМИ заявило, что США не участвовали в атаке Израиля на Иран

NBC: США не участвовали в израильской атаке на Иран, но знали о ней

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Global Look Press

Соединенные Штаты были в курсе готовящегося удара Израиля по Ирану, но не принимали участия в его осуществлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал NBC.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Агентство Tasnim писало, что находящиеся в Исфахане ядерные объекты не пострадали.

Ранее Россия обратилась к ООН по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

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