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США объяснили вето против вступления Палестины в ООН

Зампостпреда США в ООН: США призывает Палестину провести реформы

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Reuters

Соединенные Штаты последовательно призывает администрацию Палестины провести реформы, чтобы «помочь создать атрибуты готовности к государственности». Таким образом заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд объяснил вето на предложение Алжира о вступлении Палестины в международную организацию, передает ТАСС.

«Мы давно призываем Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь создать атрибуты готовности к государственности. Мы также отмечаем, что террористическая организация ХАМАС в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции», — заявил Вуд.

До этого постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама заявил, что его страна вернется в Совет Безопасности ООН с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов всемирной организации.

А первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский назвал жалкими аргументы США против вступления Палестины в ООН.

Ранее Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

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