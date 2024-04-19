В Индии пройдут парламентские выборы

В Индии в пятницу, 19 апреля, стартуют масштабные парламентские выборы, которые будут проводиться в несколько этапов вплоть до 1 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно установленному порядку, выборы в индийский парламент пройдут в семь фаз — при этом в некоторых регионах для избирательного процесса будет выделен только один день, а в других, более крупных регионах — вплоть до недели.

Продолжительность выборов объясняется большой площадью страны и обилием удаленных регионов, откуда избирательные бюллетени необходимо везти в том числе на спинах слонов из-за слаборазвитой инфраструктуры. С другой стороны, в Индии существует избирательная кабинка, находящаяся на высоте около 4600 метров.

Фаворитом на выборах считается правящая партия премьер-министра Нарендры Моди — Бхаратия джаната парти (БДП), которая на прошлых выборах Лок сахба (нижняя палата) в 2019 году набрала 303 из 543 доступных мест.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия выступила с одной из ключевых ролей на саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии летом.

Ранее президент Швейцарии прокомментировала участие России, Китая и Индии в саммите по Украине.