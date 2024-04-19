Нетаньяху заявил об угрозе существования Израиля

Израиль в данный момент стоит перед экзистенциальной угрозой, поэтому гражданам страны необходимо консолидироваться. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в штаб-квартире службы внешней разведки Моссад, его слова приводит РИА Новости.

«Нации распадаются <...> не от внешнего давления, а прежде всего из-за внутреннего раскола. Он должен исчезнуть прямо сейчас, потому что мы стоим перед экзистенциальной угрозой», – заявил глава правительства.

Он также отметил, что Израиль должен победить террористов в секторе Газа, освободить заложников, а также отразить тотальную угрозу, исходящую от Ирана, что, по его словам, требует двух вещей: решимости и единства.

Кроме того, Нетаньяху поблагодарил Моссад и Службу общей безопасности (Шабак) за работу по обеспечению безопасности страны.

17 апреля Нетаньяху выразил благодарность посетившим с визитом Израиль глав МИД ФРГ и Британии за их помощь в урегулирование ситуации с Ираном, отметив, что еврейское государство примет самостоятельное решение по обеспечению безопасности.

Ранее МИД Иордании призвал международное сообщество оказать влияние на Нетаньяху.