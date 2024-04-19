Варшава заявила, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польско-украинская граница не может оставаться заблокированной. Как пишет РИА Новости, политик сделал такое заявление журналистам после заседания Европейского совета.

Ранее польские фермеры возобновили блокаду двух погранпереходов на границе из-за протестов против поставок сельхозпродукции с Украины.

«Сегодня независимо от обоснования протестов, от недовольства тех или иных групп, переходы не могут быть больше заблокированными, так как мы больше не можем вредить Украине в ситуации, когда решается исход войны», — отметил Туск, выступление которого транслировалось по польскому телевидению.

Протесты фермеров начались 9 февраля и охватили всю Польшу, с блокировкой дорог и пунктов пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах неизвестные несколько раз разбрасывали зерно из украинских грузовиков и вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение поставок сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу и отказ от экологических инициатив Евросоюза, направленных на уменьшение выбросов в атмосферу до 2050 года.

До этого министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польской газете Dziennik Gazeta Prawna говорил, что украинские власти занимаются чрезмерным продвижением интересов своего крупного бизнеса и грозят Польше эмбарго.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.