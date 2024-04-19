Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Варшава заявила, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной

Премьер Польши Туск заявил, что польско-украинскую границу нужно открыть

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польско-украинская граница не может оставаться заблокированной. Как пишет РИА Новости, политик сделал такое заявление журналистам после заседания Европейского совета.

Ранее польские фермеры возобновили блокаду двух погранпереходов на границе из-за протестов против поставок сельхозпродукции с Украины.

«Сегодня независимо от обоснования протестов, от недовольства тех или иных групп, переходы не могут быть больше заблокированными, так как мы больше не можем вредить Украине в ситуации, когда решается исход войны», — отметил Туск, выступление которого транслировалось по польскому телевидению.

Протесты фермеров начались 9 февраля и охватили всю Польшу, с блокировкой дорог и пунктов пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах неизвестные несколько раз разбрасывали зерно из украинских грузовиков и вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение поставок сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу и отказ от экологических инициатив Евросоюза, направленных на уменьшение выбросов в атмосферу до 2050 года.

До этого министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польской газете Dziennik Gazeta Prawna говорил, что украинские власти занимаются чрезмерным продвижением интересов своего крупного бизнеса и грозят Польше эмбарго.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами