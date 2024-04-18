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В США заявили, что Вашингтон недоволен решением Киева по конфликту с РФ

The Economist: Вашингтон остался недоволен решением Киева по конфликту с Россией

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Украинское руководство не обращает внимание на просьбы представителей США воздерживаться от атак на объекты российской инфраструктуры с использованием беспилотников. Эту информацию опубликовал журнал The Economist.

По данным издания, в Белом доме беспокоятся из-за действий Киева, направленных на уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов, так как это может привести к увеличению цен на нефть и «неконтролируемому обмену ударами, который может нанести вред Украине». В связи с этим Вашингтон усиливает давление на Киев, советуя изменить свою тактику.

По словам источника The Economist в украинской разведке, известного под псевдонимом Детектив, пока не поступали указания на снижение интенсивности ударов, наносимых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Однако журнал отмечает, что на прошлой неделе Киев воздерживался от атак на объекты российской нефтяной промышленности.

Еще один источник, занимающийся производством беспилотников для ВСУ, утверждает, что среди американских чиновников нет единого мнения относительно атак, проводимых Киевом. «В частном порядке они говорят нам, чтобы мы продолжали», - сообщил он.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за просьбы США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Ранее на Западе отметили быстрое восстановление российских НПЗ после ударов.

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