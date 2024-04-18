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В НАТО не увидели предпосылок для приглашения Украины в альянс летом 2024 года

Замгенсека НАТО Джоанэ не видит предпосылок для приглашения Украины в альянс

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ не увидел предпосылок для приглашения Украины в альянс летом 2024 года, на ближайшем саммите. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не считает, что к саммиту в Вашингтоне могут сложится условия, которые положительно сказались бы на приглашение Украины в альянса. Мероприятие должно пройти с 9 по 11 июля 2024 года.

До этого руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Борис Писториус написали открытое письмо странам-участницам НАТО с призывом приступить к немедленным действиям по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборонные бюджеты стран ЕС выросли на 20% за два года после начала российско-украинского конфликта.

Кроме того, она призвала объединить военную промышленность стран Евросоюза под юрисдикцией ЕК в целях повышения ее эффективности.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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