В Иране заявили о завершении ответных шагов в отношении Израиля

Руководитель министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ответные действия Тегерана завершились, в текущий момент нужно предпринять шаги, чтобы удержать Израиль от дальнейшей эскалации. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в случае применения Израилем силы против интересов иранской стороны «Исламская Республика Иран не колеблясь воспользуется своим правом дать немедленный и решительный ответ, который заставит их пожалеть».

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон ввел санкционные меры против 16 физических и 2 юридических лиц, которые связаны с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране.

Накануне атаку Ирана на Израиль осудили 49 стран во главе с Соединенными Штатами, выпустив совместное заявление по этому поводу.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.