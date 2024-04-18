Великобритания расширила антииранский санкционный перечень

Власти Великобритании расширили санкционный перечень по Ирану на 13 позиций, включив в него Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) страны и Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«ВМС КСИР вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана», — указывается в пояснительной записке к документу.

По оценке властей Британии, Генштаб ВС вовлечен в аналогичную деятельность и угрожает подрывом для безопасности Израиля.

В санкционный список также попали: командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» Голям Али Рашид, сам центральный штаб, директор подведомственной иранскому министерству обороны компании Aerospace Industries Organization Сейд Мир Амхад Нушин, руководитель промышленной группы Shahid Bagheri (SBIG) по производству ракет Амир Радфар, глава фирмы по производству компонентов для беспилотников Sarmad Electronic Sepahan и Aseman Pishraneh Engineering Services.

До этого Госдеп США сообщил, что Вашингтон ввел санкционные меры против 16 физических и 2 юридических лиц, которые связаны с производством беспилотных летательных аппаратов в Иране.

Ранее в США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.