Грузинская оппозиция объявила «полную мобилизацию» из-за закона об иноагентах

Грузинские оппозиционные партии объявили о работе в полной координации ради противостояния принятию законопроекта об иноагентах во втором чтении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление оппозиционеров.

«<...> Мы, демократические, прозападные политические партии Грузии разделяем важность совместных усилий в этой борьбе и заявляем о полной координации и мобилизации ко дню рассмотрения закона во втором чтении», — говорится в обращении.

Заявление подписали шесть оппозиционных партий, включая бывшую правящую партию «Единое национальное движение».

С 15 апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект об иноагентах. Собравшиеся устраивают стычки с полицией и кидаются в правоохранителей камнями и бутылками. В ответ спецназ применяет против митингующих перцовый спрей. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

17 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в республике не откажутся от принятия закона об иностранных агентах. Параллельно президент республики Саломе Зурабишвили сказала, что наложит на него вето.

Ранее президент Грузии экстренно встретилась с послами ЕС и США из-за ситуации в стране.