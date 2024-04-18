В США выступили за евроатлантическую интеграцию Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему привержен интеграции Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз. Об этом он сообщил в своем X (ранее Twitter).

В заявлении он подчеркнул, что провел в четверг важную встречу с руководителем министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на Капри в Италии.

Он подчеркнул, что подтвердил американскую приверженность по отношению к евроинтеграции Украины.

Блинкен добавил, что Вашингтон также поддерживает Киев в Российско-украинском конфликте.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина — НАТО, проведение которого запросил украинский лидер Владимир Зеленский.

16 апреля Зеленский заявил, что ВС РФ удалось поразить Трипольскую ТЭС в Киевской области, поскольку у Украины закончились ракеты для охранявших станцию средств ПВО.

15 апреля генсек НАТО заявил, что страны альянса должны «копать глубже» и обеспечить Украину боеприпасами и системами ПВО. Он отметил, что Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Киева.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.