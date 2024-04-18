Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал о призывах западных «авторитетов» ввести санкции против России, которые могли привести к печальным последствиям для Грузии. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Если бы мы опирались исключительно на «авторитетов», то должны были бы ввести санкции (против России), что обернулось бы для Грузии катастрофой. Такой же катастрофой было бы освобождение (отбывающего шестилетний срок экс-президента Михаила) Саакашвили», – заявил Папуашвили.

Комментируя жесткую критику США и ЕС законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», одобренного парламентом в первом чтении, он отметил, что определяющим для Грузии является интерес народа, а не мнение «авторитетов».

17 апреля грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За соответствующее решение высказались 83 депутата, против — 0. Чтобы закон вступил в силу, парламентарии должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. После чего документ будет отправлен на подпись президенту Грузии.

Позднее грузинский лидер Саломе Зурабишвили выразила надежду, что продолжающиеся в стране митинги против законопроекта об иностранных агентах продолжатся и станут частью стратегии к парламентским выборам, которые состоятся 26 октября 2024 года.

Ранее Володин заявил о желании США и ЕС свергнуть власть в Грузии.