В Совфеде ответили на ультиматум G7 по разморозке российских активов

Сенатор Андрей Климов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление «Большой семерки» о том, что российские активы могут разморозить, если Москва выплатит Киеву репарации. По мнению Климова, данные условия являются абсурдными.

Кроме того, как считает сенатор, Москве следует выставить Западу счет за урон, который Украина с помощью натовского оружия наносит России.

«Те разрушения, которые происходят на театре военных действий, Россия — без всяких ультиматумов со стороны этих негодяев – восстанавливает, потому что мы относимся к земле, как к своей родной», — подчеркнул Климов.

Как заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Европейский союз и страны — члены G7 не намерены размораживать российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит репарации Украине.

По его словам, в настоящее время западные государства ведут дискуссии по поводу использования заблокированных российских активов. В частности, обсуждение продолжается в рамках G7.

В то же время он выразил надежду, что решение об использовании доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине будет принято в ближайшее время.

Ранее в МИД России предупредили ЕС о последствиях в случае конфискации замороженных активов РФ.