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Стало известно, что семья Кеннеди поддержит предвыборную кампанию Байдена

Hill: семья Кеннеди публично поддержит кампанию Байдена на переизбрание

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Leah Millis/Reuters

Семья Кеннеди намерена публично поддержать предвыборную кампанию действующего президента США Джо Байдена 18 апреля в рамках мероприятия в Филадельфии, такой шаг станет «резким осуждением» независимой заявки на президентство Роберта Кеннеди-младшего. Об этом сообщает американская газета Hill со ссылкой на источники.

«Президент Байден был защитником всех прав и свобод, которые отстаивали мой отец и дяди… Я могу только представить, как возмутительная ложь и поведение Дональда Трампа привели бы в ужас моего отца, Роберта Ф. Кеннеди, который с гордостью занимал должность генерального прокурора Соединенных Штатов и выполнил свое обещание соблюдать закон и защищать страну», — приводит издание выдержки из речи Керри Кеннеди, сестры Роберта Кеннеди-младшего. Сообщается, что с такими словами она намерена выступить на мероприятии.

Отмечается, что предвыборный штаб Байдена ожидает, что 15 членов «клана Кеннеди» примут участие в мероприятии в четверг вместе с действующим президентом.

Как пишет газета, такое развитие событий неудивительна, поскольку Керри Кеннеди и другие члены семьи выразили свое неодобрение президентской заявке Роберта Кеннеди-младшего «и попытались дистанцироваться от его предвыборной кампании».

В марте Роберт Кеннеди – младший выступил с критикой слов президента США Джо Байдена о том, что Украина якобы «может остановить» президента РФ Владимира Путина, по словам политика, речь идет о противостоянии расширению НАТО на восток, а не об агрессии России.

Ранее Трамп назвал Байдена марионеткой Путина.

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