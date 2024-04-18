Президент Грузии прокомментировала митинги в стране против закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что продолжающиеся в стране митинги против законопроекта об иностранных агентах продолжатся и станут частью стратегии к парламентским выборам, который состоятся 26 октября 2024 года. Ее слова приводит CNN.

По мнению политика, эти демонстрации масштабные, но очень мирные с участием большого количества молодых людей.

«Я уверена, что они продолжатся. Это тренд, который стал частью стратегии, целью которой должны стать предстоящие выборы», — сказала грузинский президент

17 апреля грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0. Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях документ будет отправлен на подпись президенту Грузии.

В Тбилиси несколько дней шла масштабная акция.

Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах.

В то время как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что этот закон направлен на защиту Грузии от украинизации. По его словам, республика несколько лет назад находилась под угрозой смены правительства из-за деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и могла оказаться в положении хуже, чем на Украине.

Ранее глава Евросовета выступил против грузинского закона об иноагентах.