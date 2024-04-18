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В Германии предложили Западу вернуться к логике Холодной войны

Экс-советник Меркель Хойсген призвал Запад вернуться к логике Холодной войны

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IMAGO/Christian-Ditsch.de/Global Look Press

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что западным странам нужно вернуться к логике времен Холодной войны. Его слова приводит немецкий телеканал NTV.

«Мы должны вернуться к определенной логике, как это было во время Холодной войны», — подчеркнул он.

По словам Хойсгена, эта логика должна характеризоваться обороной и «сильной внешней политикой». Он отметил, что многие на Западе верили, что будут жить в «вечном мире», однако сейчас «важно выполнить наши обязательства перед НАТО и собственным населением».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на конференции в Брюсселе заявил, что американский «оборонный зонтик» над странами Европы может в скором времени закрыться, поэтому Евросоюзу необходимо надеяться только на свои силы, даже в рамках НАТО.

Ранее российский посол заявил о беспрецедентной гибридной войне НАТО против РФ.

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