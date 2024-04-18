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В МИД РФ оценили искренность идеи об «олимпийском перемирии» Макрона

Захарова: Франция покажет искренность идеи о перемирии, прекратив вооружать ВСУ

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Телеграм-канал «МИД России»

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о заморозке всех конфликтов, в том числе на Украине, на время проведения Олимпиады в Париже должна пройти проверку на искренность. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Франция сможет доказать свою искренность инициативы, прекратив поставки вооружений Украине.

Еще в марте Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже. 15 апреля французский лидер сообщил, что намерен договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах в целом и намерен обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Песков заявил, что перемирия с Украиной на время Олимпиады официально не предлагали.

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