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Германия проигнорировала требование РФ признать геноцидом преступления нацистов

Захарова: ФРГ не ответила на требование признать геноцидом преступления нацистов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Власти Германии проигнорировали направленную российской стороной ноту с требованием признать актом геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны в СССР. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что документ направили в МИД ФРГ еще в марте.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Германия должна признать блокаду Ленинграда геноцидом и платить пенсию всем выжившим. Несколько лет назад Берлин сам решил назначить ежемесячную финансовую поддержку блокадникам-евреям. В России этот сочли дискриминацией по этническому признаку. По случаю юбилея снятия блокады правительство ФРГ выделило €12 млн на модернизацию в Петербурге больницы для ветеранов и создание германо-российского центра встреч.

До этого Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда преступлением против человечности и геноцидом советского народа.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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