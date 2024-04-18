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Стало известно, когда Израиль может ответить Ирану

NYT: Израиль ответит Ирану на атаку, когда сочтет нужным

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Iranian Army Office/Global Look Press

Израиль ответит Ирану на атаку страны беспилотниками и ракетами, «когда сочтет нужным», власти прорабатывают разные способы. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

«Израиль ответит, когда сочтет нужным», — подчеркнул израильский чиновник, добавив, что у государства есть «несколько способов» сделать это.

По данным источников издания, среди вариантов ответных действий Израиль рассматривает прямой удар по иранской территории, а также атаку на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вне территории Ирана. Кроме того, не исключены «кибератаки и убийства», пишет газета.

При этом Израиль стремится «послать четкий сигнал Тегерану, не начав при этом серьезную эскалацию», добавляют источники издания.

New York Times также напоминает, что иранские лидеры предупредили, что страна будет решительно реагировать на любой удар Израиля.

До этого политолог Сергей Михеев заявлял, что Иран своим ответом Израилю на обстрел иранского консульства в Дамаске показал, что эпоха неприкосновенности Израиля закончилась.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

Ранее Евросоюз осудил Иран за атаку на Израиль и пообещал новые санкции.

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