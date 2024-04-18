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Дипломатов РФ не позвали на церемонии в честь годовщины освобождения концлагерей

ФРГ выступила против участия РФ в церемониях по случаю освобождения концлагерей

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Посольство РФ в Германии предупредили, что российских официальных лиц не ждут на мероприятиях в честь 79-летия со дня освобождения узников концентрационных лагерей. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников [концлагерей]», — сообщила дипломат.

16 апреля в компании Mission Libération, которая занимается организацией празднования 80-летия высадки в Нормандии, сообщили, что РФ выслали приглашение посетить мероприятие. При этом в посольстве России и в МИД страны заявили, что не получали официальных приглашений.

Ранее ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму.

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