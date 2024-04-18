В МИД РФ заявили, что Западу неинтересны заявления Киева о возможной атаке на Крымский мост

Украина продолжает открыто анонсировать планируемые теракты по территории Российской Федерации, но реакции западных стран на это нет. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Киев продолжает анонсировать планируемые террористические акты по территории России, их детали подробно обсуждаются, вы не поверите, в западной прессе», — отметила она.

18 апреля военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что к мини-подлодкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно относиться максимально серьезно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря и атак против Крымского моста.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ, который готовит Украина.

Ранее Путин назвал фантазиями планы офицеров Германии атаковать Крымский мост.