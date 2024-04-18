Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Западу неинтересны заявления Киева о возможной атаке на Крымский мост

Захарова: реакции Запада на планы Киева о новой атаке на Крымский мост нет

close
100%
Alexey Pavlishak/Reuters

Украина продолжает открыто анонсировать планируемые теракты по территории Российской Федерации, но реакции западных стран на это нет. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Киев продолжает анонсировать планируемые террористические акты по территории России, их детали подробно обсуждаются, вы не поверите, в западной прессе», — отметила она.

18 апреля военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что к мини-подлодкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно относиться максимально серьезно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря и атак против Крымского моста.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ, который готовит Украина.

Ранее Путин назвал фантазиями планы офицеров Германии атаковать Крымский мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами