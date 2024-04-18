Политолог оценил решение Литвы возобновить импорт зерна из России

Литва и другие страны Балтии требуют засыпать границу с Россией минами, но когда чего-то не хватает, бегут к нам. И так продолжается не одно десятилетие. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя сообщения о том, что Вильнюс возобновил закупки российского зерна.

«Я бы им [Литве. — «Газета.Ru»] не продавал ничего, кроме колючей проволоки. Но, поскольку у нас демократическое государство, вероятно, продадут. Что изменилось? Если они пошли за зерном к нам, значит, у нас наилучшие условия. Вот и все. От этого не будет нам лучше, от этого не будет нам хуже», — сказал политолог.

Он также напомнил, что не так давно Литва демонстративно отказалась от поставок из России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы, Литва возобновила закупки зерна из России после перерыва в полгода.

Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени партия была доставлена в феврале — ввезено 12,2 тысячи тонн на €1,95 миллиона.

До этого стало известно, что страны Евросоюза в феврале приобрели 521,3 тыс. тонн российских удобрений на €167 млн. Показатель стал максимальным с декабря 2022 года.

Сильнее всего импорт сырья из России нарастила Бельгия — почти в пять раз, до €24 млн. На втором месте Румыния. В конце зимы страна купила российских удобрений на €10,3 млн, что в 2,4 раза больше, чем месяцем ранее. Следом идут Болгария и Германия. Они увеличили закупки в 2,1 и 1,8 раза, до €5,2 млн и €20 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что Польша планирует ввести пошлины в 50% на российское и белорусское зерно.