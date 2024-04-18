Буркина-Фасо обвинила трех французов в подрывной деятельности

Министерство иностранных дел Буркина-Фасо признало персонами нон-грата трех дипломатов из посольства Франции и потребовало у них покинуть страну в течение двух суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Три французских дипломата, включая двух политических советников в посольстве Франции в Уагадугу, объявлены «персонами нон-грата» за «подрывную деятельность», их попросили покинуть Буркина-Фасо», — рассказали журналисты.

В январе 2023 года Буркина-Фасо разорвала с Францией соглашение, которое предполагало присутствие войск республики на территории африканской страны. Представители МИД Франции заявили, что войска бывшей метрополии покинут Буркина-Фасо в течение месяца.

В марте того же года власти Буркина-Фасо запретили в стране вещание французского телеканала France 24.

Ранее сообщалось, что армия Буркина-Фасо использовала новые мощные ракеты против террористов.