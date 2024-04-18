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Байден заявил, что тело погибшего в годы войны его дяди не нашли «из-за каннибалов»

ABC: Байден ошибочно связал с каннибалами гибель своего дяди во время войны

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден ошибочно рассказал о гибели в авиакатастрофе своего дяди Эмброуза Финнегана-младшего в Новой Гвинее во время Второй мировой войны, по его словам, тело так и не нашли из-за местных каннибалов. Слова Байдена приводит телеканал ABC.

По словам выступавшего в Питтсбурге Байдена, Финнеган, брат матери президента США, «был сбит в Новой Гвинее… раньше в этом районе было много каннибалов». Президент добавил, что тело его родственника так и не смогли найти.

При этом, отмечает ABC, сведения правительства США о пропавших без вести военнослужащих не связывают смерть Финнегана «с враждебными действиями и не указывают на то, что каннибалы были каким-либо фактором».

Как сообщается со ссылкой на данные Пентагона, дядя Байдена, известный в семье как «Бози», погиб 14 мая 1944 года, будучи пассажиром самолета армейских ВВС, который «по неизвестным причинам» упал в Тихий океан. «На малой высоте отказали оба двигателя, и самолет сильно ударился носом о воду», — говорится в сообщении Бухгалтерского агентства Пентагона по делам военнопленных.

Примечательно, что пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс не упомянул о расхождении между отчетами агентства и сведениями Байдена, когда выступал с заявлением по этому вопросу.

До этого Байден поддержал пакеты помощи Украине и Израилю.

Ранее Байден отказался давать показания по делу об импичменте.

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