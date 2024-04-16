Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден отказался давать показания по делу об импичменте

CNN: Байден отказался давать показания в конгрессе по делу об импичменте

close
100%
Leah Millis/Reuters

Администрация США оповестила председателя надзорного комитета палаты представителей Джеймса Комера о том, что президент страны Джо Байден не будет давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом сообщает телеканал CNN.

Специальный советник Байдена Ричард Саубер ответил председателю в письме, что расследование по импичменту уже завершено, поэтому глава государства отменяет приглашение для дачи показаний.

В своем послании Саубер подчеркнул, что президент не сделал ничего плохого и обвинил Комера в выдвижении «ложных и необоснованных обвинений».

В марте представители Республиканской партии пригласили Байдена дать показания в надзорном комитете палаты представителей США относительно деловых операций его семьи. Расследование попытается понять, есть ли связь между действиями Байдена в период его вице-президентства и бизнес-операциями его сына Хантера Байдена.

Ранее суд отказал Хантеру Байдену в снятии обвинений в уклонении от налогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами