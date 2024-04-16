Байден отказался давать показания по делу об импичменте

Администрация США оповестила председателя надзорного комитета палаты представителей Джеймса Комера о том, что президент страны Джо Байден не будет давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом сообщает телеканал CNN.

Специальный советник Байдена Ричард Саубер ответил председателю в письме, что расследование по импичменту уже завершено, поэтому глава государства отменяет приглашение для дачи показаний.

В своем послании Саубер подчеркнул, что президент не сделал ничего плохого и обвинил Комера в выдвижении «ложных и необоснованных обвинений».

В марте представители Республиканской партии пригласили Байдена дать показания в надзорном комитете палаты представителей США относительно деловых операций его семьи. Расследование попытается понять, есть ли связь между действиями Байдена в период его вице-президентства и бизнес-операциями его сына Хантера Байдена.

Ранее суд отказал Хантеру Байдену в снятии обвинений в уклонении от налогов.