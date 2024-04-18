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Евросоюз передаст Армении €15 млн для беженцев

ЕС выделит Армении €15 млн для переселенцев из Нагорного Карабаха

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Irakli Gedenidze/Reuters

Евросоюз намерен передать армянскому правительству €15 млн из своего бюджета с целью помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на заседание кабмина республики.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Многие жители Карабаха покинули его территорию после прихода азербайджанских войск. В декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика планирует вернуть более 140 тыс. бывших беженцев в Карабах к концу 2026 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал угрозой заявления о признании правительства Карабаха в изгнании.

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