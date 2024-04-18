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Трамп провел встречу с Дудой

Politico: Трамп в ходе встречи с Дудой обсудил Украину, Ближний Восток и НАТО

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Jay Paul/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, стороны в течение четырех часов обсуждали украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос о повышении расходов на оборону в странах НАТО. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Бывший президент Дональд Трамп в среду ужинал с президентом Польши Анджеем Дудой, где они обсудили продолжающиеся войны на Украине и на Ближнем Востоке, а также расходы (на оборону в странах. — прим. ред.) НАТО», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что предвыборный штаб Трампа предоставил мало информации о встрече, однако заявил, что стороны обсуждали предложение Дуды об увеличении расходов на оборону до 3% ВВП.

Как напоминает газета, ужин с Дудой является последним в череде встреч, которые Трамп провел за последние месяцы с мировыми лидерами. В преддверии ноябрьских выборов он разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, обедал с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

До этого Трамп обвинил действующего президента США и вероятного будущего соперника на выборах Джо Байдена в политическом преследовании через суд.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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