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США и 48 других стран осудили атаку Ирана на Израиль

В совместном заявлении США и 48 стран осуждена атака Ирана на Израиль

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Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атаку Ирана на Израиль осудили 49 стран во главе с Соединенными Штатами, выпустив совместное заявление по этому поводу. Об этом сообщает «Интерфакс».

В совместном заявлении стран указывается, что они «безоговорочно осуждают нападение Исламской Республики Иран и ее воинствующих партнеров на государство Израиль» с использованием сотен баллистических и крылатых ракет и беспилотников. Подписанты призвали все стороны конфликта и страны региона предпринять шаги для предотвращения дальнейшей эскалации.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

В чем причины многолетней вражды Ирана и Израиля и приведет ли конфликт в большой войне — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз осудил Иран за атаку на Израиль и пообещал ввести новые санкции.

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Удар Ирана по Израилю
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