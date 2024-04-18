«Большая семерка» намерена мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие

Государства «Большой семерки» (G7) будут принимать все меры для того, чтобы снизить возможности Тегерана по производству, приобретению и передаче третьим странам вооружений. Об этом со ссылкой на совместное заявление глав министерств финансов и центральных банков стран G7 сообщает ТАСС.

В документе говорится о намерении обеспечить тесную координацию любых будущих мер, которые направлены на снижение возможностей Ирана приобретать, производить или передавать вооружения в целях дестабилизации Ближнего Востока.

Кроме того, министры финансов и руководители центральных банков выступили с осуждением «беспрецедентного нападения» Ирана на Израиль.

До этого сообщалось, что Израиль, скорее всего, не нанесет ответных ударов по Ирану до иудейского праздника Песах.

18 апреля сообщалось, что Евросоюз осудил Иран за атаку на Израиль и пообещал ввести новые санкции.

Ранее в США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.