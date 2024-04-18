Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Большая семерка» намерена мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие

Страны G7 будут мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие

close
100%
Reuters

Государства «Большой семерки» (G7) будут принимать все меры для того, чтобы снизить возможности Тегерана по производству, приобретению и передаче третьим странам вооружений. Об этом со ссылкой на совместное заявление глав министерств финансов и центральных банков стран G7 сообщает ТАСС.

В документе говорится о намерении обеспечить тесную координацию любых будущих мер, которые направлены на снижение возможностей Ирана приобретать, производить или передавать вооружения в целях дестабилизации Ближнего Востока.

Кроме того, министры финансов и руководители центральных банков выступили с осуждением «беспрецедентного нападения» Ирана на Израиль.

До этого сообщалось, что Израиль, скорее всего, не нанесет ответных ударов по Ирану до иудейского праздника Песах.

18 апреля сообщалось, что Евросоюз осудил Иран за атаку на Израиль и пообещал ввести новые санкции.

Ранее в США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами