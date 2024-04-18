Китай призвал Израиль отказаться от военной операции в палестинском Рафахе

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает Израиль прекратить огонь в секторе Газа и отказаться от планов по наступлению на палестинский город Рафах. Об этом со ссылкой на выступление дипломата на заседании Совета Безопасности ООН сообщает ТАСС.

По словам Гэн Шуана, Израиль должен выполнить положение резолюции СБ ООН №2728, прекратить атаки и обстрелы, отказаться от намерений провести наступление на Рафах, снять блокаду с сектора Газа, а также открыть все контрольно-пропускные пункты.

Кроме того, Израиль обязан не препятствовать работе сотрудников гуманитарных миссий и прекратить нападки на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

До этого постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя призвал без промедления полностью восстановить финансирование БАПОР.

31 марта сообщалось, что Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Поводом для этих требований стало обнаружение связи ряда сотрудников организации с ХАМАС.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.