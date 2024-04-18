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Генпрокурор России прибыл в Венесуэлу

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где запланированы ряд встреч. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 16 апреля, Краснов также посетил столицу Кубы, Гавану, в рамках своего первого рабочего визита. В аэропорту его встретили руководители кубинской Генпрокуратуры и российский посол Виктор Коронелли.

Предыдущим пунктом его рабочего визита было посещение Алжира в понедельник, 15 апреля, где прошла встреча с главой Минюста страны и хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.

Южноамериканское госудасртво Венесуэла омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией. 20 мая 2018 года Николас Мадуро на выборах президеньа был «переизбран» на пост главы Венесуэлы на период 2019—2025 годов, собрав 6,2 миллиона голосов. Венесуэльская экономика переживает тяжелый кризис. Уровень инфляции в стране — 1 000 000%.

До этого в Венесуэле назвали тему тайных переговоров с США.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».

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