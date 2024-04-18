Байден заявил, что не ожидает ухудшения отношений с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что повышение ряда импортных пошлин не вызовет ухудшения его отношений с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

Находящемуся в штате Пенсильвания Байдену журналисты задали вопрос о том, не приведет ли недавно принятое главой США решение об увеличении импортных пошлин к ухудшению отношению с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США ответил на этот вопрос отрицательно. При этом Байден проигнорировал просьбу журналистов объяснить, на чем зиждется его уверенность.

До этого президент Байден призвал торговое ведомство США проработать вопрос повышения тарифных ставок на сталь и алюминий из Китая на фоне «несправедливой конкуренции».

17 апреля сообщалось, что министр обороны КНР Дун Цзюнь потребовал от американского руководства считаться с правами и национальными интересами его страны.

Ранее сообщалось, что Китай недоволен вмешательством США в торговлю с Россией.