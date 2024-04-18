В США заявили, что Израиль не согласовывал с Вашингтоном удар по иранскому консульству

Несмотря на публичную поддержку Израиля, американские официальные лица были возмущены тем, что атака на консульство Ирана в Дамаске была проведена без консультаций с Вашингтоном. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что Израиль не рассматривал удар по иранскому объекту высокого уровня в Сирии как провокацию, не предупреждал Вашингтон об этом событии и не рассчитывал на последовавшую реакцию Исламской Республики.

«Израильтяне сильно просчитались, думая, что Иран не будет сильно реагировать», — говорится в статье.

NYT отмечает, что события последнего времени «ясно показали, что неписаные правила ведения боевых действий в давно тлеющем конфликте между Израилем и Ираном радикально изменились (…), из-за чего каждой стороне как никогда сложно оценить намерения и реакцию другой».

В статье приводится мнение директора Международной кризисной группы по Ирану Али Ваеза, который заявил, что при переходе противостояния в режим «око за око», ситуация может легко выйти из-под контроля не только для Ирана и Израиля, но и для остального региона и всего мира.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

В чем причины многолетней вражды Ирана и Израиля и приведет ли конфликт в большой войне — читайте в материале «Газеты.Ru».

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