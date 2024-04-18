Протестующие в Тбилиси покинули проспект Руставели

Протестующие в центре Тбилиси перешли от здания парламента к канцелярии грузинского правительства. Об этом сообщает Первый канал телевидения Грузии.

Участники митинга, требующие отзыва законопроекта об иностранных агентах, решили завершить акцию перед национальным парламентом на проспекте Руставели и продолжить протесты перед расположенным неподалеку зданием канцелярии правительства.

Протестующие заявили, что завтра к ним присоединится вся Грузия, а затем освободили проспект Руставели и часть из них, выкрикивая антиправительственные лозунги, двинулась к канцелярии. Митингующие потребовали, чтобы к ним вышел премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Однако глава правительства этого не сделал. После чего протестующие в возмущении стали забрасывать канцелярию яйцами.

До этого участники митинга протеста у здания парламента в Тбилиси дали грузинским властям один час для отзыва законопроекта об иностранных агентах.

17 апреля в Тбилиси у Дома правительства начались столкновения между протестующими против законопроекта об иностранных агентах и сотрудниками полиции.

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.