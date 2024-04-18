Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протестующие в Тбилиси покинули проспект Руставели

Протестующие в Тбилиси перешли от здания парламента к канцелярии правительства

close
100%
«Газета.Ru»

Протестующие в центре Тбилиси перешли от здания парламента к канцелярии грузинского правительства. Об этом сообщает Первый канал телевидения Грузии.

Участники митинга, требующие отзыва законопроекта об иностранных агентах, решили завершить акцию перед национальным парламентом на проспекте Руставели и продолжить протесты перед расположенным неподалеку зданием канцелярии правительства.

Протестующие заявили, что завтра к ним присоединится вся Грузия, а затем освободили проспект Руставели и часть из них, выкрикивая антиправительственные лозунги, двинулась к канцелярии. Митингующие потребовали, чтобы к ним вышел премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Однако глава правительства этого не сделал. После чего протестующие в возмущении стали забрасывать канцелярию яйцами.

До этого участники митинга протеста у здания парламента в Тбилиси дали грузинским властям один час для отзыва законопроекта об иностранных агентах.

17 апреля в Тбилиси у Дома правительства начались столкновения между протестующими против законопроекта об иностранных агентах и сотрудниками полиции.

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами