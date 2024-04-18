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На саммите ЕС призвали срочно помочь Украине с ПВО

Главы ЕС подчеркнули необходимость поставки Украине средств ПВО

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Global Look Press

Евросоюз считает необходимым срочно предоставить Украине системы ПВО и всю необходимую ей военную помощь. Об этом говорится в итоговом заявлении неформального саммита глав и правительств ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Евросовет подчеркивает необходимость срочно предоставить Украине средства воздушной обороны, ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в документе говорится об активизации предоставления Украине гуманитарной помощи и поддержке усилий по защите гражданского населения.

Необходимые шаги для достижения этой цели планируется обсудить на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны Евросоюза в понедельник, 22 апреля.

17 апреля Германия призвала НАТО к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины. Открытое письмо на эту тему подписали руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В тот же день в НАТО заявили о достаточном количестве систем ПВО для передачи Украине. Соответствующее мнение высказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Ранее в ЕС высказались насчет «железного купола» над Украиной.

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