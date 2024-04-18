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Митингующие дали грузинским властям один час для отзыва закона об иноагентах

Протестующие в Тбилиси дали властям один час на отзыв закона об иноагентах

Участники митинга протеста в центре Тбилиси дали грузинским властям один час для отзыва законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

О планах митингующих со сцены, возведенной перед зданием парламента Грузии, заявил поэт Рати Амаглобели. По его словам, грузинский народ выразил свою «непоколебимую волю, поэтому оппозиция в течение одного часа будет ждать политического заявления правящей партии «Грузинская мечта» об отзыве законопроекта об иностранных агентах и о возвращении в «конституционное пространство».

До этого министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании двух мужчин на митинге против принятия закона об иностранных агентах в Тбилиси. У одного из задержанных обнаружили холодное оружие.

17 апреля в Тбилиси у Дома правительства начались столкновения между протестующими против законопроекта об иностранных агентах и сотрудниками полиции.

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.

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