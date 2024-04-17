Пашинян озвучил решение по досрочным выборам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует организовывать досрочные парламентские выборы до завершения процесса делимитации границ с Азербайджаном. Об этом пишет ТАСС.

«Я не думаю, что надо такое. То, что мы делаем, — это реакция на глобальные геополитические изменения», — отметил премьер, отвечая на вопрос местного жителя села Беркабер о возможности проведения досрочных выборов перед урегулированием границы с Азербайджаном.

До этого стало известно, что Азербайджан вернул Армении всех задержанных военнопленных, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе. По территории непризнанной республики были нанесены ракетно-артиллерийские удары. В Карабахе назвали происходящее военной агрессией и неприкрытым актом геноцида. Спустя неполные сутки боевые действия в Нагорном Карабахе завершились. Руководство непризнанной республики заявило, что в одностороннем порядке прекращает огонь, признает власти Азербайджана «центральными» и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации вечером 20 сентября заявил, что все цели антитеррористической операции в Нагорном Карабахе достигнуты, а суверенитет страны восстановлен.

Ранее Британия начала обсуждать отправку своих нелегальных мигрантов в Армению.