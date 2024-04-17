Госсекретарь США посетит Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен в текущем месяце совершит четырехдневный визит в Китай. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на американского дипломата и чиновников.

По информации издания, Блинкен отправится в КНР 23 апреля. Во время своего визита он встретится с китайскими чиновниками высокого ранга.

В апреле глава минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай призвала руководство страны пересмотреть экономическую стратегию, которая, по ее мнению, создает угрозы для работников и бизнеса в Соединенных Штатах и других государствах.

В этом же месяце канцлер Германии Олаф Шольц посетил КНР. Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году. В Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, во время этой встречи канцлер призывал Китай присоединиться к антироссийским санкциям и склонял к западному сценарию урегулирования украинского конфликта.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».