Стало известно о планах Израиля нанести удар по Ирану 15 апреля

Израиль рассматривал возможность нанесения ответного удара по Ирану вечером 15 апреля, однако принял решение отложить атаку. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Источники в Вашингтоне утверждают, что Иерусалим проинформировал США о своем решении.

Американский чиновник подчеркнул, что неизвестно, по какой причине ситуация вечером 15 апреля могла быть приближена к реальной атаке.

До этого стало известно, что Иран готовится к ответным ударам со стороны Израиля по иранской территории и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в других странах, в частности в Сирии.

По оценке издания, в сложившейся ситуации в отношениях между Ираном и Израилем каждая страна не хочет выглядеть слабой, а это повышает риск региональной войны.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что у Москвы есть прямые контакты с Израилем и Ираном.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.