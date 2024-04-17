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Стало известно о планах Израиля нанести удар по Ирану 15 апреля

Axios: Израиль планировал нанести ответный удар по Ирану вечером 15 апреля

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Израиль рассматривал возможность нанесения ответного удара по Ирану вечером 15 апреля, однако принял решение отложить атаку. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Источники в Вашингтоне утверждают, что Иерусалим проинформировал США о своем решении.

Американский чиновник подчеркнул, что неизвестно, по какой причине ситуация вечером 15 апреля могла быть приближена к реальной атаке.

До этого стало известно, что Иран готовится к ответным ударам со стороны Израиля по иранской территории и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в других странах, в частности в Сирии.

По оценке издания, в сложившейся ситуации в отношениях между Ираном и Израилем каждая страна не хочет выглядеть слабой, а это повышает риск региональной войны.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что у Москвы есть прямые контакты с Израилем и Ираном.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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