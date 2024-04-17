США обвинили Китай в наркотической эпидемии в Соединенных Штатах

Члены конгресса США в докладе «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе» утверждают, что Китай причастен к опиоидной эпидемии в Соединенных Штатах. Документ опубликован на сайте спецкомитета палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и КПК.

В нем утверждается, что китайская сторона напрямую субсидирует производство и экспорт фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот.

Также конгрессмены считают, что КПК помогает китайским компаниям, которые занимаются торговлей фентанилом и нужными для его производства прекурсорами, а также полностью или частично поддерживает производителей наркотиков.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону и Пекину не грозит торговая война, несмотря на его новое решение о повышении ряда импортных пошлин.

Накануне Байден призвал торговое представительство страны проработать вопрос повышения тарифных ставок на сталь и алюминий из Китая на фоне «несправедливой конкуренции».

Ранее Китай потребовал от США уважать его права и интересы.