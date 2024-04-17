Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США обвинили Китай в наркотической эпидемии в Соединенных Штатах

Конгресс США обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в стране

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Члены конгресса США в докладе «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе» утверждают, что Китай причастен к опиоидной эпидемии в Соединенных Штатах. Документ опубликован на сайте спецкомитета палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и КПК.

В нем утверждается, что китайская сторона напрямую субсидирует производство и экспорт фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот.

Также конгрессмены считают, что КПК помогает китайским компаниям, которые занимаются торговлей фентанилом и нужными для его производства прекурсорами, а также полностью или частично поддерживает производителей наркотиков.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону и Пекину не грозит торговая война, несмотря на его новое решение о повышении ряда импортных пошлин.

Накануне Байден призвал торговое представительство страны проработать вопрос повышения тарифных ставок на сталь и алюминий из Китая на фоне «несправедливой конкуренции».

Ранее Китай потребовал от США уважать его права и интересы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами