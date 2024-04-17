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Премьер Украины оговорился и призвал Запад защитить города России

Премьер Украины Шмыгаль оговорился и попросил системы ПВО для защиты городов РФ

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил оговорку и призвал западные страны передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты городов России. Глава кабмина сделал это во время своего выступления на Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, сообщает ТАСС

«Нам [Украине] нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — сказал он.

Затем Шмыгаль исправился, заявив, что средства ПВО необходимы для защиты украинских городов.

15 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части территорий страны польскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Также министр признался, что «за закрытыми дверями» просит западных партнеров предоставить Киеву ЗРК Patriot в аренду, однако схему пока не одобрили.

До этого Столтенберг заявил о сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуации на поле боя и призвал страны НАТО как можно скорее поставить Киеву системы ПВО и боеприпасы к ним. По его словам, задержки в поставках позволят российским ракетам поражать большее число целей на территории Украины.

Ранее несколько европейских стран отказались передать Украине системы ПВО Patriot.

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