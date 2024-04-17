Посол России: США сознательно нагнетают ситуацию в АТР

США целенаправленно нагнетают уровень военного противостояния и подогревают очаги напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого передает Telegram-канал российского диппредставительства.

«США целенаправленно нагнетают уровень военного противостояния и подогревают очаги напряженности. Создают в АТР новые замкнутые группировки и военно-политические союзы», — сказал Антонов.

Накануне командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане Чарльз Флинн подтвердил планы минобороны США о размещении в АТР ракет средней дальности до конца 2024 года. По его словам, это поможет сдерживать Китай.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Вашингтон, обосновавшись со своим военным присутствием в АТР, теперь «тащит» туда и другие страны НАТО.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение США о размещении своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе почти необратимо.

Ранее Россия предупредила Японию об опасности военного сотрудничества с США.